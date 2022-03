Anhalt-Bitterfeld hat bisher 618 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert

Geflüchtete aus der Ukraine bei der Ankunft in Berlin.

Bitterfeld/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat Stand Dienstag, 15. März, 618 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Darunter befinden sich 78 Kinder im Kindergarten- und 123 im Schulpflichtalter. Die Kreisverwaltung geht jedoch davon aus, dass sich weit mehr Flüchtlinge im Kreis aufhalten, die bei Verwandten, Bekannten oder Freunden untergebracht sind.

Anlaufpunkt für neu ankommende Flüchtlinge ist die Brauereisporthalle in Bitterfeld (An der Brauerei 3). Maximal 120 Menschen können hier vorübergehend aufgenommen und verpflegt werden. Der Landkreis ist bestrebt, die Flüchtlinge schnellstmöglich in Hotels, Pensionen und Wohnungen unterzubringen.