Ein Segway-Fahrer hat sich am Montagabend, 14. Juli, bei einem selbst verursachten Unfall leicht verletzt.

Unfall in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Ein angetrunkener Segway-Fahrer hat sich am Montagabend, 14. Juli, bei einem selbst verursachten Unfall leicht verletzt.

Der 42-jährige Mann war gegen 20.30 Uhr mit dem Segway entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Radweg der Friedensstraße in Bitterfeld unterwegs. Nachdem er die Beethovenstraße überquert hatte, verlor er das Gleichgewicht und prallte gegen einen Lichtmast. Am Segway entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Segway-Fahrers. Ein Test vor Ort wies einen vorläufigen Wert von 0,9 Promille aus. Der 42-Jährige musste sich deshalb einer Blutprobenentnahme unterziehen.