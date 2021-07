Andy Grabner noch auch offiziell als neuer Landrat von Anhalt-Bitterfeld vereidigt

Brehna/MZ - Andy Grabner ist zum neuen Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ernannt worden und hat am Donnerstagabend während der Kreistagssitzung in Brehna seinen Amtseid geleistet. Der Christdemokrat und langjährige Bürgermeister von Sandersdorf-Brehna tritt sein Amt offiziell am Montag, 12. Juli, an. Er löst seinen Parteifreund Uwe Schulze ab, der zunächst von 2001 bis 2007 als Landrat des Kreises Bitterfeld amtierte, danach zweimal in Folge zum Anhalt-Bitterfelder Landrat gewählt worden war und schließlich auf eine erneute Kandidatur verzichtete.

Grabner wollte nach seiner Ernennung „keine Antrittsrede halten“. Wichtig war ihm aber, sich bei seinem Vorgänger, bei Freunden, Unterstützern und vor allen Dingen bei seiner Frau zu bedanken. Respekt zollte er Swen Knöchel (Linke) und Volker Olenicak (AfD) für einen fairen und sachlichen Wahlkampf.

Der neue Landrat erneuerte sein Versprechen, „alle Kraft für den Landkreis“ einzusetzen. Er reiche allen die Hand und setze auf die Zusammenarbeit mit einem starken Team in der Kreisverwaltung. Grabner betonte zugleich, dass er nicht zulassen werde, dass sich irgendeine Region abgehängt fühle. Denken in den Dimensionen der Altkreise Bitterfeld, Köthen und Zerbst soll für ihn der Vergangenheit angehören.

Stattdessen blickt der Sandersdorfer nach vorn. „Mit einer großen Portion Respekt“ gehe er an herausfordernde Aufgaben. Dem Kreis schreibt Grabner Attraktivität in wirklich allen Bereichen zu. Das müsse nur noch stärker nach außen transportiert werden. Für den dringend nötigen Zuzug von Menschen habe das nicht weniger Bedeutung wie das Selbstverständnis, kinder- und familienfreundlich zu sein.