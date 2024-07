Bitterfeld/MZ. - Gerichtsgebäude können durch ihre Architektur beeindrucken. Der Neubau des Bitterfelder Amtsgerichts tut das eher weniger. Der graue Betonbau steht optisch im Schatten des historischen Hauptgebäudes an der Lindenstraße mit seinen Klinkern. Trotzdem feiern ihn die rund 50 Gerichtsmitarbeiter um Direktor Matthias Paterok. Gerade haben sie den ersten Großumzug bewältigt, leben sich in den neuen Räumlichkeiten ein. Deren großes Plus: Sie entsprechen in Sachen Platz, Technik, Büroausstattung und klimatischer Bedingungen den aktuellen Anforderungen.

