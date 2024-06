Die Deutsche Post eröffnet am Donnerstag, 13. Juni, in der Bitterfelder Anhaltstraße 74 eine Partner-Filiale.

Am neuen Edeka-Standort - Deutsche Post eröffnet in Bitterfeld eine weitere Partner-Filiale

Start am 13. Juni

Die Post erweitert ihren Service in Bitterfeld.

In den Geschäftsräumen von „Tabac & Co“ am neuen Edeka-Standort werden dann auch Postdienstleistungen von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr angeboten. Das Partner-Filial-Modell der Post hat sich bundesweit tausendfach bewährt, heißt es in der Ankündigung.

Seit 1995 arbeitet das Unternehmen mit Kaufleuten des Einzelhandels oder örtlichen Gewerbetreibenden erfolgreich zusammen. Dabei bieten die Kooperationspartner in ihren Kerngeschäften zusätzlich Postdienstleistungen an. Foto: dpa

Unter www.postfinder.de können die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Partner-Filialen und Paketshops, die nächstgelegenen Briefkästen inklusive Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr erreichbaren DHL-Packstationen abgerufen werden.