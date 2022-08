Als Teile von Bitterfeld und die B100 vor 20 Jahren plötzlich von den Fluten ergriffen wurden

In Bitterfeld strömte das Wasser aus der Goitzsche über die B 100 in die Stadt. Die Dämme am Stadion und bei Greppin indes halten weiter stand.

Bitterfeld/MZ - Ein Teil von Bitterfeld steht an diesem Sonnabendmorgen unter Wasser. Verzweifelt war in der Nacht weiter gegen die Wassermassen gekämpft worden. Zwar nicht ganz vergeblich, aber: Gegen 4.15 Uhr an diesem 17. August ist im Licht der Taschenlampe nur ein Rinnsal zu erkennen, das sich scheinbar mühsam über die Mauer eines Grundstückes in der Friedensstraße quält. Ein Stück weiter bildet sich eine Pfütze. Keine fünf Minuten später ist die Straße ein See: Die Mulde hat ihren Weg nach Bitterfeld gefunden.