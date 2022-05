Alles neu an der Goitzsche: Zweckverband sucht Geschäftsführer

Pouch/MZ - In Zukunft mit neuem Personal in der Geschäftsstelle: Das ist die Botschaft, die in diesen Tagen vom Zweckverband Goitzsche in die Welt getragen wird. Das kommunale Gebilde - zum Verband gehören neben dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Städte Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna sowie die Gemeinde Muldestausee - sucht „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ einen Geschäftsführer. Zum 1. März soll außerdem die Sachbearbeiterstelle in der Poucher Geschäftsstelle neu besetzt werden.

