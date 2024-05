Bitterfeld/MZ. - Alle Tickets für die Classic Sommernacht am 22. Juni an der Goitzsche in Bitterfeld sind innerhalb eines Vormittags ausgegeben worden. „Dass das Interesse so groß ist, nehmen wir als Kompliment für unsere Arbeit und das Engagement aller Beteiligten in den zurückliegenden Jahren,“ sagt Andrea Goßler, Geschäftsführerin der Splitter Manufaktur GmbH. „Als Veranstalter werden wir auch in diesem Jahr alles dafür geben, um dem Traum meines Mannes Matthias und seinen Wegbegleitern gerecht zu werden und mit der Nacht Momente des Miteinanders und der Besinnung auf das Schöne in unserem Land zu schaffen“, betont Andrea Goßler.

Möglich ist das Format durch die finanzielle Unterstützung durch Unternehmen der Region sowie der öffentlichen Hand. Bastian Thomas Kohl trägt als künstlerischer Leiter die Verantwortung für abwechslungsreiche klassische Momente. „Gern würden wir alle Interessierten mit einem Ticket zum Besuch des Events berechtigen. Aber der Platz ist begrenzt und sowohl die Qualität der Veranstaltung als auch die Sicherheit sind auch von der Anzahl der Gäste abhängig. Ein Besuch ohne Ticket – auch nicht am Hang – ist grundsätzlich nicht möglich“, weist Andrea Goßler hin.