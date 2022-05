Abschied von gefährlicher Holperpiste: Fasanenweg in Friedersdorf ist wieder passierbar

Die Verbindung zwischen Wohngebiet und Supermarkt war arg in Mitleidenschaft gezogen. Wurzeln hatten Pflastersteine angehoben, der Wasserabfluss funktionierte nicht mehr. Es gibt aber noch mehr Baustellen in der Gemeinde Muldestausee.

Am Fasanenweg in Friedersdorf waren umfangreiche Instandsetzungsarbeiten nötig.

Friedersdorf/MZ - Ihre besten Zeiten hatte die als Fußweg gedachte Trasse des Friedersdorfer Fasanenweges längst hinter sich. Wurzeln hatten die Pflastersteine angehoben. An anderer Stelle gab es starke Setzungserscheinungen. „Wir mussten dringend handeln“, erklärt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und verweist auf Hinweise von Anwohnern des Wohngebietes, die den Weg als Verbindung zum Lebensmittel-Discounter nutzen. „Es war einfach gefährlich“, fügt er hinzu.

Trotz umfangreicher Aufgabenliste: Sanierung lag im Zeitplan

In den letzten Wochen haben Mitarbeiter der Firma Heku Bau aus Gräfenhainichen den Weg saniert und dabei unter anderem einen Rohrgraben ausgehoben sowie eine fachgerechte Entwässerung hergestellt. Sie trugen außerdem allerhand Wurzelmaterial ab, setzten Bordsteine neu und brachten Pflastersteine ein. „Die Arbeiten sind zügig erledigt worden. Dafür vielen Dank“, erklärt der Bürgermeister und bestätigt, dass der entsprechende Abschnitt des Fasanenweges nun wieder von jedermann problemfrei genutzt werden kann. „Das war uns ein sehr wichtiges Anliegen.“

Die Instandsetzung des Fasanenweges ist nicht die einzige laufende Baumaßnahme im Gebiet der Gemeinde Muldestausee. So wurden zum Beispiel in der Seestraße in Schlaitz zwei zusätzliche Abläufe installiert, um den Abfluss von Niederschlagswasser zu verbessern.

Von Schlaitz über Rösa bis Burgkemnitz: Es gibt noch mehr Baustellen

Im Hort in Rösa stehen die Baumaßnahmen im Außenbereich kurz vor dem Abschluss. Geländer und Vordach an der Rampe wurden montiert und die Außenleuchten an Türen installiert. Im Feuerwehrgebäude in Rösa ist der Fußboden in der Fahrzeughalle eingebracht. Wegen der noch vorhandenen großen Restfeuchte muss das Aufbringung des Schutzanstriches allerdings verschoben werden.

Richtig Fahrt aufgenommen hat die Erschließung des neuen Bereichs des Burgkemnitzer Wohngebiets am Kienbusch. Im Bereich der Erschließungsstraße Gehrenring wurde die vorhandene Grasnarbe abgetragen, um nun mit der Verlegung aller nötigen Medien und den Kanalbauarbeiten beginnen zu können. In Burgkemnitz plant die Gemeinde mit 16 Grundstücken für die Bebauung mit Wohngebäuden.