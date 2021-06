A9 bei Großzöberitz nach schwerem Unfall mit sechs Fahrzeugen voll gesperrt

Insgesamt sechs Fahrzeuge waren am Unfall beteiligt.

Großzöberitz - Auf der Autobahn 9 ist es am Montag in den Mittagsstunden zu einem schweren Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die A9 musste daraufhin in Fahrtrichtung München voll gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Lkw-Fahrer gegen 12 Uhr in Höhe Großzöberitz auf ein Stauende aufgefahren. Dabei wurden zwei weitere Lkw und drei Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher wurde dabei verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Gegen 13 Uhr stauten sich die Fahrzeuge schon über rund fünf Kilometer. „Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Wolfen abgeleitet“, erklärt ein Polizeisprecher gegenüber der MZ. „Die Aufräumarbeiten können noch rund drei bis vier Stunden dauern.“ Demnach seien auf einer Fläche von rund 30 Quadratmetern Betriebsstoffe ausgelaufen. „Wir versuchen aber zwischenzeitlich eine Spur freizugeben, damit der Verkehr wieder fließen kann.“

Vor Ort war neben Polizei und Rettungsdienst auch die Ölwehr.

Auch in die Gegenrichtung war es gegen 11.30 Uhr in Höhe Schierau zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Nach Polizeiangaben gab es hier aber keine Verkehrseinschränkungen. Auch verletzt worden sei niemand. (mz)