7,4 statt 3,5 Tonnen - Polizei stoppt auf A9 bei Köckern völlig überladenen Transporter

Köckern/MZ - Beamte der Autobahnpolizei in Dessau haben am Dienstagabend auf der A9 in Richtung München auf Höhe der Raststätte Köckern ein völlig überladenen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. Eine Wägung ergab eine Überladung von 112 Prozent.

Der Iveco-Kleintransporter brachte 7,4 Tonnen auf die Waage, obwohl er lediglich für maximal 3,5 Tonnen zugelassen war. Bei der Ladung handelte es sich um mehrere Paletten Elektrokomponenten. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 48-jährigen Fahrzeugführen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.