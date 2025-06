60-Jährige verursacht am Sonntagmorgen mit 2,7 Promille einen Unfall in Bitterfeld

Zwei Personen sind am Sonntag bei einem Unfall in Bitterfeld verletzt worden und wurden ins Klinikum gebracht.

Bitterfeld/MZ. - Zwei Personen sind am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr bei einem Unfall in Bitterfeld verletzt worden und mussten von Rettungskräften ins Klinikum gebracht werden. Laut Polizei war eine 60-jährige Dacia-Fahrerin in der Wittenberger Straße in Richtung Mühlbeck unterwegs. Auf Höhe der Berliner Straße bemerkte sie zu spät den vor ihr wartenden 38-jährigen BMW-Fahrer an einer Ampel und fuhr auf. Durch die Kollision wurden sie und der andere Fahrer verletzt.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ist bei der 60-Jährigen ein Atemalkoholwert von über 2,7 Promille festgestellt worden. Nach der Blutprobenentnahme wurde der Führerschein der Frau sichergestellt und ihr die Weiterfahrt untersagt.