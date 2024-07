Bitterfeld/MZ. - Was Niels Hendel weiß: „Deutschland wird Fußball-Europameister.“ Und noch etwas: „Ich freue mich auf die Schule“, sagt der Sechsjährige. In der Reihenfolge. Niels setzt eben Prioritäten. Das bedeutet für ihn aber auch Abschiednehmen – von jenen, die ihn ein Stück seiner Kindheit begleitet haben. Das „Nesthäkchen“ in der Bitterfelder Anhaltsiedlung wurde sein zweites Zuhause.

Jetzt heißt es Abschiednehmen von der Kindertagesstätte. Die Schule ruft, das Abc, das Einmaleins. „Rechnen kann ich schon“, sagt Niels. Mal schauen, was da noch kommt. Darauf ist auch Valerie Schultz neugierig. Doch: „Zwei Seelen wohnen auch in ihrer Brust“. Valerie wird Lisa vermissen. Ihre beste Freundin und den Kindergarten, die Erzieherinnen ...

Generationen im Blick

Von 87 betreuten Kindern im „Nesthäkchen“ werden nun 15 „flügge“ Darunter sind auch Niels und Valerie. Generationen sind hier langsam aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Mittlerweile gibt es die Kindereinrichtung seit sechs Jahrzehnten. Mit 60 Jahren hat das Geburtstagskind immer noch Flausen im Kopf. Das liege wohl auch an den kleinen Gästen. Happy Birthday!

Alles begann 1964. Damals hieß der Kindergarten noch „Anhaltsiedlung“. 120 Kinder erhielten hier einen Betreuungsplatz. Träger war die Stadt Bitterfeld.

Kein Geringerer als der Kunstmaler und Grafiker Walter Dötsch gestaltete ein Mosaik zum Thema „Für die Kleinsten“ zu Ehren der Eröffnung des modernen Kindergartens. Das waren noch Zeiten! 1992 erfuhr die Einrichtung eine vollständige Sanierung. 1993 schlug durch eine Abstimmung der Eltern die Geburtsstunde des „Nesthäkchens“. Im Jahr 1995 erfolgte der erste Trägerwechsel. Es übernahm die evangelische Kirchengemeinde. Seit 2007 führt das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF-Lazarus) die Arbeit fort. 2015 wird die Einrichtung eine zertifizierte Sprach-Kita, teilt Birgit Stübbe, die Nesthäkchen-Leiterin mit.

Was für ein Theater

Und besonders stolz ist man in der Anhaltsiedlung auf eine besondere Theatergruppe. Eltern spielen für ihre Kinder. Das war der Plan. Und der ging auf. Denn die Kids lieben die Märchen. Und wohl nicht nur sie. 1995 wurde die Elterntheatergruppe gegründet und sie hat bis heute Bestand, erzählt Birgit Stübbe. Sie ist jetzt schon gespannt, welches Märchen in diesem Jahr uraufgeführt wird.

Das „Nesthäkchen“ wird auch mal zum Festplatz. (Foto: Nesthäcken)

Was wäre eine Kita ohne Musik? Für die sorgt Astrid Weißbach mit ihrer Gitarre. Sie spielt auch zum Abschied ihrer Schützlinge. Da sei immer etwas Wehmut dabei. Vielen habe sie schon Tschüss gesagt, manche wiedergesehen. Auch Werte zu vermitteln – wie Verlässlichkeit und Mitgefühl – darin sieht die Erzieherin eine ihrer Aufgaben.