Der Altar der Friedersdorfer Kirche stammt aus der Lutherzeit. Mit einem ausgefeilten Lichtkonzept werden die Figuren nun ins rechte Licht gerückt. Premiere ist am Reformationstag, wenn Malerei, Musik und Texte live vereint werden.

500 Jahre alter Altar wird neu beleuchtet - Überraschung in Friedersdorf

Spektakuläre Premiere am Reformationstag

Der Altar der Kirche Friedersdorf erhält ein ausgefeiltes Beleuchtungskonzept. Am Reformationstag ist es erstmals zu erleben.

Friedersdorf/MZ. - Literatur, Malerei und Klang werden zum Reformationstag traditionell in der Engelkirche Friedersdorf vereint. Statt zum Gottesdienstes laden Förderverein und Gemeinde zum 7. Mal zur Veranstaltung „Bild-Buch-Musik“ ein. Doch in diesem Jahr erwartet die Gäste am 31. Oktober noch eine ganz besondere Überraschung.