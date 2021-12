463 Corona-Infektionen an nur einem Tag in Anhalt-Bitterfeld - Labore mit PCR-Tests überlastet

Bitterfeld/MZ - Die Corona-Lage in Anhalt-Bitterfeld spitzt sich zu. Der Landkreis hat am Donnerstag 462 neue Fälle gemeldet. Aktuelle infiziert im Landkreis sind damit 2.316 Personen.

Der vom Landkreis selbst berechnete Inzidenzwert liegt bei 825. Der Wert vom RKI wurde am Donnerstag mit 155,2 angegeben, ist aber nicht aussagekräftig. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld kommt mit dem Melden der Neuinfektionen nicht hinterher.

Die meisten der 462 neuen Infektionen wurden am Donnerstag mit 124 in Bitterfeld-Wolfen festgestellt. Dort gibt es mit 438 auch derzeit die meisten Infizierten. 73 neue Fälle gab es in Zerbst, je 51 in Köthen und Sandersdorf-Brehna.

Laut DIVI-Intensivregister gibt es im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 33 Intensivbetten. Davon sind gegenwärtig 20 belegt, darunter 15 mit Corona-Patienten. Von denen müssen derzeit acht beatmet werden.

Gesundheitsamt Anhalt-Bitterfeld hat keine PCR-Test mehr zur Freitestung nach fünf Tagen

Die neuen Fälle sorgen auch für andere Probleme: Die Labore, mit denen der Landkreis zusammenarbeitet, sind aufgrund der Vielzahl der täglich eingehenden Proben überlastet. Aus diesem Grund können, so der Landkreis in einer Mitteilung, gegenwärtig durch das Gesundheitsamt keine PCR-Tests zur Freitestung vorgenommen werden.

Die vorzeitige Beendigung der häuslichen Absonderung ist bei einer Kontaktperson ohne Krankheitszeichen grundsätzlich bei einem am fünften Tag der häuslichen Absonderung entnommenen PCR-Test mit negativem Ergebnis möglich. Das gilt ebenso für vollständig geimpfte und positiv getestete Personen bei einem durchgehend asymptomatischen Verlauf.

Personen, die eine vorzeitige Freitestung mit PCR-Test vornehmen lassen wollen, müssen sich ab sofort an die Ärzteschaft oder an Einrichtungen wenden, die PCR-Tests durchführen. Weitere Details wurden nicht genannt.

Zudem gab der Landkreis noch den Hinweis, dass Kontaktpersonen ohne Krankheitsanzeichen gemäß gültiger Allgemeinverfügung des Landkreises auch die Möglichkeit der Freitestung haben, wenn ein am siebten Tag der häuslichen Absonderung durchgeführter Antigen-Schnelltest ein negatives Ergebnis ausweist. Hier müsse der Test durch ein fachkundiges oder geschultes Personal gemäß Corona-Testverordnung vorgenommen werden.