39-jähriger Mann wird in der Bitterfelder Lindenstraße niedergestochen

Bitterfeld - Ein 39-jähriger Bitterfelder ist am Samstagabend gegen 21.40 Uhr in der Bitterfelder Lindenstraße von zwei Unbekannten angegriffen und mit einem messerähnlichen Gegenstand an Arm und Bein verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Sonntag mitteilte, wurde der Mann in das Klinikum gebracht und dort behandelt.

Zum Tathergang sagt die Polizei, dass der Bitterfelder auf der Lindenstraße zu Fuß unterwegs gewesen war, als sich ihm die zwei Unbekannten von hinten auf Fahrrädern näherten. Sie hätten ihn mit Pfefferspray besprüht und anschließend mit einem messerähnlichen Gegenstand auf seine Beine und Arme eingestochen. Danach seine die Unbekannten geflüchtet.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern. Informationen nimmt die Polizei in Bitterfeld unter (03493) 3010 oder die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter (0340) 6000-291 entgegen.