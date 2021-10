35 neue Corona-Fälle seit Freitag - Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld liegt bei 64,2

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Seit vergangenem Freitag sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 35 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Das hat der Landkreis am Montag bekannt gegeben.

Spitzenreiter mit zwölf neuen Fällen ist dabei Raguhn-Jeßnitz, gefolgt von Bitterfeld-Wolfen mit sieben Personen. In Zörbig und Osternienburger Land haben sich je vier Menschen, in Aken drei, in Zerbst und Köthen je zwei Personen und in Muldestausee ein Mensch neu infiziert.

Damit gelten aktuell im Landkreis 190 Personen als infiziert. Über Alter und Geschlecht und wer von den Personen geimpft oder ungeimpft ist, machte der Landkreis keine Angaben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt 64,2. Gegenwärtig wird keine Person intensivmedizinisch behandelt.