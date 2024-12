Autofahrer steht nicht nur unter Einfluss von Alkohol, sondern hat offenbar auch Drogen konsumiert. Auf eigenen Wunsch hin lässt er sich in eine Klinik einweisen.

34-jähriger Opel-Fahrer verursacht mit 2,55 Promille bei Brehna einen Unfall - und kommt danach in eine psychiatrische Klinik

Brehna/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher offenbar nicht nur unter Einfluss von Alkohol stand, kam es am Montag, 23. Dezember, gegen 17.30 Uhr auf der B 100 bei Brehna. Laut Polizei waren zwei Pkw aus Richtung Halle kommend in Richtung Bitterfeld unterwegs. Im Bereich der Einspurigkeit der Bundesstraße überholte der 34-jährige Fahrzeugführer eines Opel Astra verbotswidrig über eine mittig befindliche Sperrfläche die vor ihm fahrende 37-jährige Frau, die dort mit einem Toyota Verso unterwegs war. Dabei streifte er sie, hielt aber nicht sofort an. Daraufhin verständigte eine Zeugin die Polizei.

Der Verursacher machte, nachdem er angehalten hatte, vor Ort einen verwirrten Eindruck und könne sich nicht an den Unfall erinnern, wie er sagte. Bei der Befragung durch die Polizei stand er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, was sich bei dem durchgeführten Atemalkoholtest auch bestätigte: Der Wert betrug 2,55 Promille. Zudem gab der Mann noch an, zuvor auch Cannabis konsumiert zu haben.

Er wurde ins Klinikum Bitterfeld-Wolfen verbracht und dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Neben der Sicherstellung des Führerscheines und des Autoschlüssels wurde ihm natürlich die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund seines Zustandes und auch auf eigenen Wunsch hin wurde er durch den Rettungsdienst in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel eingeleitet Der durch den Unfall entstandene Schaden an den beiden Autos wird mit 2.500 Euro angegeben.