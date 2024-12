Bei einer Kontrolle eines Radlers in Bitterfeld stellt die Polizei fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird - das ist sein Verhängnis. Er kommt in eine Justizvollzugsanstalt.

Bitterfeld/MZ. - Bei einer Kontrolle in der Zörbiger Straße in Bitterfeld ist der Polizei am Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr ein mit einem Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger ins Netz gegangen. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld dazu weiter mitteilt, ist der Radfahrer in besagter Nacht zunächst einer Kontrolle unterzogen worden. Das sollte ihm zum Verhängnis werden – in mehrfacher Hinsicht. Denn im Rahmen der Kontrolle ist bei ihm auch ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt worden – jener hat ein Ergebnis von 1,03 Promille ausgewiesen.

Doch das war längst nicht alles. Nach einer Abfrage im Polizeisystem nämlich haben die Beamten, die vor Ort im Einsatz waren, obendrein festgestellt, dass gegen den Fahrradfahrer ein Haftbefehl vorliegt. Den Geldbetrag, den er für eine Befreiung von der ausstehenden Haft hätte aufbringen müssen, hatte er jedoch nicht zur Verfügung. Das hatte für ihn fatale Folgen. Die Polizisten reagierten entsprechend und ließen den Mann in eine Justizvollzugsanstalt bringen.