Was lange währt, wird endlich gut? Davon kann man beim Mausoleum in Spören noch nicht sprechen. Aufgeben tut hier allerdings niemand. Warum das Gebäude jeden Cent wert ist.

Spören/MZ. - Ralf Schumacher macht es in der Werbung mit Kleinwagen, Makler tun es mit Immobilien, und die London Bullion Market Association bestimmt ihn für Gold – den Marktwert. So ziemlich allem wird ein finanzieller Wert beigemessen. Doch nicht alles ist in Geld aufzuwiegen. Wie etwa das 1914 erbaute Mausoleum der Familie Jordan in Spören, das der Evangelischen Gemeinde gehört.