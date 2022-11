28 Millionen Euro für Investitionen - Die Dübener Heide soll lebenswerter sein

Zu den mit der Leader-Förderung unterstützten Projekt gehören die Crossfit-Anlage am Goitzsche-Ufer in Pouch und ein ungewöhnliches Baumhaus in Altjeßnitz. Ideen sind auch in Zukunft gefragt.

SCHWEMSAL/MZ - In Altjeßnitz können Gäste im neuen Baumhaus übernachten. Am Goitzscheufer in Pouch ist es möglich, an den Geräten der Crossfit-Anlage Kondition zu tanken. Im Heizhaus Gröbern feiert der Nachwuchs eine bunte Party. In Schmerz gibt es für einen Tag die längste Theke der Region. Es gibt E-Bike-Routen und Elektroscooter, die Mobilität verbessern sollen. Vor allen Dingen gibt es aber Ideen rund um das Leben in der Dübener Heide.