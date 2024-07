27-Jähriger verliert in Quetzdölsdorf Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht gegen Hauswand

Ein Autofahrer krachte in Quetzdölsdorf gegen eine Wand.

Quetzdölsdorf/MZ. - Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist es am Abend des 20. Juli in Quetzdölsdorf gekommen. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, fuhr ein 27-jähriger gebürtiger Wolfener mit seinem Auto gegen 20.15 Uhr auf der Geschwister-Scholl-Straße aus Richtung Dammendorf und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen und stieß dann im Anschluss gegen die Mauer eines Hauses, wo er zum Stehen kam. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und daraufhin in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

„Es besteht der Verdacht, dass er möglicherweise unter Einfluss und Alkohol gefahren ist“, erklärt ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe an Auto und Hauswand wurden keine Angaben gemacht.