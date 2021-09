26 neue Corona-Fälle in Anhalt-Bitterfeld - Inzidenz knapp unter 35

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis bleibt hoch. Am Mittwoch sind 26 neue Fälle hinzugekommen. Das teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit. 15 Personen davon waren ungeimpft, vier geimpft. In sieben Fällen wird der Impfstatus noch überprüft. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt 34,3.

Die meisten neuen Fälle wurden in Raguhn-Jeßnitz mit fünf Menschen gemeldet. Je vier Infektionen gab es in Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Zerbst, jeweils zwei in Köthen, Osternienburger Land, Südliches Anhalt und Aken. Einen Fall gab es in Zörbig. Drei Menschen werden intensivmedizinisch behandelt.