23-Jähriger fährt betrunken mit E-Scooter durch Wolfen

Wolfen/MZ - In Wolfen hat die Polizei erneut einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der nicht mehr ganz nüchtern gewesen ist. Wie die Polizei berichtet, wurde der Roller am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße angehalten und der Nutzer einer Kontrolle unterzogen.

Den Beamten war recht schnell klar, dass der 23-jährige Fahrzeugführer stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Vortest brachte einen Wert von 1,11 Promille zu Tage. Eine Blutprobenentnahme wurde zur Beweismittelsicherung angewiesen.

Zudem, so heißt es weiter im Polizeibericht, muss sich der 23-Jährige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt.