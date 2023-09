Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Der Antrag auf Aufhebung des Kreistagsbeschlusses zum bodengebundenen Rettungsdienst in Anhalt-Bitterfeld ab dem 1. Januar 2025 ist endgültig vom Tisch. Mit der denkbar knappsten Möglichkeit einer Abstimmungsentscheidung von 21 Ja- gegen 21-Nein-Stimmen entschieden die Kreistagsmitglieder am Donnerstagabend in Köthen, dass es zu einer erneuten Ausschreibung für ein Konzessionsmodell kommen wird und nicht zur Gründung eines Eigenbetriebes des Landkreises. Vorausgegangen war dieser Entscheidung noch einmal eine fast eine Stunde währende und teilweise emotional geführte Debatte.