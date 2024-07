Am Montag, 15. Juli, sorgte eine Niederspannungsstörung für einen großflächigen Stromausfall in Roitzsch.

In Roitzsch waren am 15. Juli viele Haushalte ohne Strom.

Roitzsch/MZ. - Plötzlich war der Saft weg: Ein Stromausfall hat am Vormittag des Montag, 15.Juli, die Sandersdorf-Brehnaer Ortschaft Roitzsch (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) lahmgelegt. Wie der Netzbetreiber Mitnetz Strom auf MZ-Anfrage mitteilt, waren zwischenzeitlich etwa 200 Haushalte betroffen.

Grund sei eine Niederspannungsstörung gewesen, so Pressesprecher David Köster. „Es gab einen Kabelfehler, dadurch gingen in der Trafostation Roitzsch/Triftweg mehrere Sicherungen kaputt“, erklärt er. Am Vormittag waren dadurch in der Spitze 200 Kunden ohne Strom, gegen Mittag konnten rund vier Fünftel von ihnen wieder mit dem Netz verbunden werden. Nur in der Brehnaer Straße habe es länger gedauert, die Haushalte wieder mit Strom zu versorgen.

Um den Schaden zu beheben, seien durch Mitarbeiter Sicherungen gewechselt worden, erklärt der Sprecher weiter. Dazu sei ein Messwagen zur Fehlerortung vor Ort gewesen. Bis zum Nachmittag konnten die restlichen Haushalte wieder an das Stromnetz angeschlossen werden.