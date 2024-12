Bei einer Kollision in Wolfen wird eine Person leicht verletzt. An den beiden beteiligten Autos entsteht ein Schaden von 20.000 Euro.

Wolfen/MZ. - 20.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Dessauer Allee in Wolfen ereignet hat. Laut Polizei befuhr ein 69-Jähriger mit einem Honda die Straße der Chemiearbeiter in Fahrtrichtung Dessauer Allee. Hinter der Einmündung zur Comeniussstraße kam es zur Kollision mit einem Audi, der am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte. Der Honda-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der genannte Schaden entstand an beiden Autos.