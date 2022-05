19-Jähriger in Bitterfeld von Auto erfasst - Radfahrer kommt zu weit auf die Fahrbahn

Bitterfeld/MZ - Ein 19-jähriger ist am Mittwochmorgen in Bitterfeld von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, beabsichtigte er gegen 6 Uhr mit seinem Fahrrad von der Friedensstraße aus nach rechts in die Dessauer Straße abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dabei aber zu weit auf die Fahrbahn und wurde von einer 35-jährigen Opel-Fahrerin erfasst, die auf der Burgstraße in Richtung Dessauer Straße unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der 19-Jährige zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde durch Rettungskräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Und konnte laut Polizei nach einer ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder entlassen werden. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.