Medizingeschichte in Anhalt-Bitterfeld 140 Jahre Patientenversorgung im Altkreis Bitterfeld - Mediziner gehen auf Spurensuche

1864 entstand in Bitterfeld ein Krankenhaus. Es war der Grundstein für die stationäre Versorgung von Patienten in der Region. Jetzt werden Bilder und Geschichten aus dieser Zeit gesucht. Lukrative Gewinne stehen in Aussicht.