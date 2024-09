Kulturgeschichte auf der Leinwand 12. Wolfener Filmtage vor dem Start: Verbotene Defa-Filme stehen im Jahr 2024 im Fokus

Die Wolfener Filmtage starten am Donnerstag, 19. September, in ihrer zwölften Ausgabe unter dem Titel „Verbotene Filme der Defa“. Was ist für Organisator Paul Werner Wagner besonders wichtig?