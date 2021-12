114 neue Corona-Fälle in Anhalt-Bitterfeld gemeldet - Inzidenz sinkt wieder unter 400

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Das Gesundheitsamt Anhalt-Bitterfeld hat am Mittwoch 146 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Mit 36 die meisten in Zerbst, 25 neue Fälle gab es in Bitterfeld-Wolfen. Aktuell sind im Landkreis 1.744Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahl hat sich zuletzt stetig reduziert.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt ebenfalls weiter und liegt jetzt für Anhalt-Bitterfeld bei 379,1. Das ist aber immer noch deutlich mehr als der Landesdurchschnitt. Hier hat das Robert-Koch-Institut einen Wert von 319,6 Infektionen pro 100.000 Einwohner errechnet.

Laut Landkreis sind aktuell 28 der 33 in Anhalt-Bitterfelder Krankenhäusern zur Verfügung stehenden Intensivbetten belegt. 13 der versorgten Patienten sind an Covid-19 erkrankt. Sieben von ihnen sind auf invasive Beatmung angewiesen.