Am Bitterfelder Stadthafen kann man ein Schiff von unten und auch ganz kurz schweben sehen. Denn das Ausflugsschiff der Vetter Touristik wird nun am Land auf Herz und Nieren geprüft.

100 Tonnen in der Luft: Warum die Vineta am Bitterfelder Hafen an Land gehoben wurde

100 Tonnen erhoben sich in die Lüfte: Die Vineta sorgte am Dienstmittag für Aufsehen am Bitterfelder Stadthafen.

Bitterfeld/MZ. - Vom Wasser in die Luft und schließlich auf das Land – die Vineta, das Ausflugsschiff der Vetter Touristik auf dem Goitzschesee, hatte einen aufregenden Tag und hielt so manchen auf Trab. Wasserrettung, Taucher, Kranfahrer und Schwertransport-Profis brachten das Schiff am Dienstagmittag am Stadthafen ins Trockene. Denn in den kommenden Tagen wird es gründlich unter die Lupe genommen.