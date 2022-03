1.000 Euro Schaden - Einbrecher haben es auf McDonalds-Filiale an A9 bei Köckern abgesehen

Köckern/MZ - In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter versucht, in die McDonalds-Filiale an der A-9-Raststätte Köckern in Richtung Berlin einzubrechen. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Dienstag mitgeteilt.

Ein Einbrecher hatten den Zaun beschädigt, um auf das Gelände zu gelangen. Nachdem sie einen auf dem Gelände stehenden Stromverteilerkasten aufgebrochen hatten, verließen sie das Gelände in unbekannte Richtung und ließen vom Gebäude ab.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Entwendet wurde nichts. Ob die Täter beim Einbruch gestört wurden und deshalb weiterzogen, ist offen.