Nienburg/MZ - Immerhin 260 Zuschauer wollten sich in der Nienburger Exte-Arena die Neuauflage des Kreispokalfinales vom 21. Juni in Bernburg nicht entgehen lassen. Und wie schon im Endspiel, das die Nienburger mit 4:1 zu ihren Gunsten entscheiden konnten, behielten die Gastgeber auch diesmal die Oberhand, setzten sich nach einem 0:2-Rückstand am Ende noch mit 4:2 (1:2) durch und treten am Freitag im Achtelfinale des Sparkassencups beim SV Rot-Weiß Groß Rosenburg an.

