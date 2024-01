Das Neujahrsturnier der SG Neuborna in der Bruno-Hinz-Halle in Bernburg brachte gleich mehrere Meilensteine. Wieso der 1. FSV Nienburg trotz Torschützenkönig knapp den Sieg verpasste.

Bernburg/MZ. - Das Neujahrsturnier der SG Neuborna am Dienstagabend in der Bruno-Hinz-Halle in Bernburg stand auch in diesem Jahr unter dem Zeichen des Engagements für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Der Initiator Sebastian Schulz organisiert bereits seit 2017 zahlreiche Aktionen für dieses Spenden-Marathon. Der 33-jährige Bernburger Sebastian Schulz ist selbst aktiver Fußballer beim Eintracht SV Blau-Gelb Peißen. Er stellte für das Neujahrsturnier das dritte Mal ein Team „Schulle und Friends“ mit bekannten Fußballern für dieses Turnier zusammen, um auch sportlich diese Aktion unterstützten.