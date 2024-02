Frederick (von links), Franz, Fino, Anne, Emma, Angelina und Frida (beide sitzend am Klavier), Magdalena und Lea haben erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Es fehlt Jonathan Friesen, der krank ist.

Bernburg/MZ. - Ein bisschen brummig ist er ja, der Großvater in Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“. Aber genau das hat Fredrick Müller ziemlich beeindruckt, als er das Musikmärchen vor einigen Jahren live erlebt hat. „Den Großvater mit dem Fagott fand ich toll. Das wollte ich auch machen“, erzählt der Neunjährige. Inzwischen nimmt er seit drei Jahren Unterricht an der Kreismusikschule „Béla Bartók“ in Bernburg. Vor wenigen Tagen hat Frederick sogar am Regionalausscheid von „Jugend musiziert“ teilgenommen - und gleich bei seiner Premiere 25 Punkte und damit einen ersten Preis erreicht. Mehr geht nicht. „Ich habe nicht damit gerechnet“, sagt der Nachwuchsmusiker schüchtern, aber auch ein bisschen stolz.