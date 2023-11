Die Männer von der Saale sind bereits am Freitag gefordert. Wer die kürzeste Anreise hat.

Hat am Freitag einen kurzen Weg: Philipp Gehlert (rechts).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Es ist wieder Derbyzeit in der dritten Handball-Liga, Staffel Nordost. Am Freitag, 19.30 Uhr, erwartet die zweite Mannschaft des SC Magdeburg im Handballtempel Hermann-Gieseler-Halle den SV Anhalt Bernburg. Die Vorfreude auf dieses Prestigeduell dürfte sich zumindest bei den Anhängern der Saalestädter in Grenzen halten. Zu übersprudelndem Optimismus haben die beiden letzten Auftritte ihrer Mannschaft keinen Anlass gegeben. Die Bernburger gingen beim TSV Altenholz mit 30:45 unter und hatten auch bei der 22:30-Heimniederlage gegen Anderten keine reellen Siegchance.