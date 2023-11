Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Die letzte Niederlage liegt schon sieben Wochen zurück. Nach dem 0:3 am 6. Oktober beim BSV Halle-Ammendorf hat der SC Bernburg eine beeindruckende Serie hingelegt und blieb vier Spiele in Serie ungeschlagen. So reisen die Blau-Gelben mit breiter Brust am Freitag, 19 Uhr, nach Halle. Auf dem mitten in der Heide gelegenen Kunstrasenplatz treten die Schützlinge von Torsten Lange beim SV Blau-Weiß Dölau an. Bei der Mannschaft, die momentan auf dem ersten Abstiegsplatz liegt. Nur vier Punkte trennen die beiden Verbandsliga-Konkurrenten.