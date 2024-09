Immer wieder besteht Unklarheit, wo am Schwimmbad in Nienburg geparkt werden darf. Dabei ist die Parkordnung durch Schilder eigentlich klar geregelt.

Wo am Schwimmbad in Nienburg das Parken erlaubt ist

Parken in Nienburg

Das Fahrzeug im Vordergrund steht außerhalb der Zone, in der geparkt werden darf. Hier gibt es vom Ordungsamt ein Knöllchen. Das Parkhinweisschild markiert den Bereich eindeutig.

Nienburg/MZ. - Niemand bekommt gern ein Knöllchen für falsches Parken. In Nienburg sahen sich Mitarbeiter des Ordnungsamtes in jüngster Zeit allerdings gezwungen, Verwarnungsgelder wegen falschen Parkens am Schwimmbad zu verteilen.