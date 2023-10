Am kommenden Wochenende findet in Calbe die Ostdeutsche Meisterschaft im Trial statt. Auch der Nienburger ist dabei.

Nienburg/Calbe/MZ - Es ist praktisch ihr zweites Zuhause – das Trainingsgelände des Fahrrad-Trial-Clubs (FTC) Calbe. Mindestens zweimal in der Woche treffen sich der Eggersdorfer Levi Buder (15), Lukas Uhlmann (17) aus Calbe und der zehnjährige Nienburger Mika Steinhausen auf der kleinen Anhöhe am Glöther Weg. Während Levi Buder erst seit 24 Monaten dabei ist, gehören Mika bereits vier und Lukas schon sieben Jahre zum Club. In den vergangenen Tagen haben die Jungs ihr Trainingspensum noch etwas erhöht. Der FTC Calbe richtet anlässlich seines 30. Vereinsgeburtstages am 7. Oktober, 10 Uhr, das Finale der Ostdeutschen Meisterschaft aus.