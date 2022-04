Wirte im Salzlandkreis vorerst froh über 2G-Sonderweg Sachsen-Anhalts

Welche Erfahrungen Gastronomen in Bernburg und Umgebung bisher mit den Corona-Einschränkungen gemacht haben.

In Sachsen-Anhalts Gastronomie bleibt es vorläufig bei der 2G-Regel.

Bernburg/MZ - Die meisten Gastronomen in Sachsen-Anhalt atmen auf, dass ihnen die 2Gplus-Regel zumindest vorerst erspart bleibt. Die Landesregierung begründet ihren Sonderweg mit dem vergleichsweise niedrigen Infektionsgeschehen. Am Dienstag hatte Sachsen-Anhalt bundesweit den niedrigsten Inzidenzwert. Die MZ hat sich in vier Gaststätten des Altkreises Bernburg umgehört.