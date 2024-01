Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Könnern/MZ. - Erneut hat es am Mittwochabend in der Region Bernburg einen Wintereinbruch mit Schnee und Glätte gegeben. Doch anders als in den zurückliegenden in diesem Winter sind die schweren Glätteunfälle diesmal weitestgehend ausgeblieben. „Wir haben eine entspannte Verkehrslage“, bilanzierte Polizeisprecher Marco Kopitz.