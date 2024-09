Prozess vor dem Amtsgericht Wieso ein Mann aus Atzendorf fünfmal in sechs Jahren ohne Führerschein erwischt wurde

Ein 46-jähriger Mann fährt auf der A 14 und gerät in eine Kontrolle. Er habe unbedingt sein Kind abholen müssen, sagt er. Das Problem: Er hat gar keinen Führerschein. Und ist damit jetzt zum fünften Mal in sechs Jahren erwischt worden. Warum er sich am Ende trotzdem beim Richter vom Amtsgericht Bernburg bedanken kann.