Kandidat nach Ampel-Aus Wie Olaf Scholz Frank Wyszkowski aus Österreich nach Bernburg zurückholte

Der Bernburger Frank Wyszkowski will im Wahlkreis „Mansfeld“ für die CDU in den nächsten Bundestag. Das könnte jetzt viel schneller gehen als geplant. Vor welche Herausforderungen der Bundeskanzler den CDU-Mann in diesen Tagen gestellt hat.