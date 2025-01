Alsleben/MZ. - Eigentlich würde der Haushalt der Stadt Alsleben für 2025 ein leichtes Minus von rund 48.100 Euro aufweisen. Den Einnahmen in Höhe von rund 4,34 Millionen Euro stehen Ausgaben in Höhe von 4,39 Millionen Euro gegenüber. Doch die Umlage an den Kreis fällt in diesem Jahr deutlich geringer aus, als auf den ersten Blick vermuten lässt: Rund 516.000 Euro soll ein außergerichtlicher Vergleich mit dem Salzlandkreis einbringen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.