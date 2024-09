Am Samstag ertönt der Startschuss zur siebenten Auflage des Lauf-Events. Wie Max Liebrecht seinen Onkel Frank Larisch für den Start begeistert hat.

Max Liebrecht (links) bereitete sich mit seinem Onkel Frank Larisch in den vergangenen vier Wochen intensiv auf den Bernburger Halbmarathon am kommenden Samstag vor.

Bernburg/MZ. - Bei den World Masters im Rudern haben Steffen Planer und sein Sohn Maximilian auf dem Brandenburger Beetzsee in einem Boot gesessen. Beim Bernburger Halbmarathon wird es am kommenden Samstag, 10 Uhr, eine ähnliche, aber andere familiäre Konstellation geben. Frank Larisch (70) wird mit seinem Neffen Max Liebrecht die Distanz von 21,097 Kilometern in Angriff nehmen.