Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat den mit 5.000 Euro dotierten „Friedensengel“ der in Bernburg ansässigen Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis erhalten. Sie wurde in der Kategorie „prominentes öffentliches Wirken“ ausgezeichnet. Weniger prominent, aber nicht weniger beeindruckend sind die Preisträger in den Kategorien „Der unbekannte Friedensengel“ und „Die beispielhafte Initiative“.

Bernburg/MZ. - Die Prominenz gab sich am Freitagnachmittag im Festsaal der Stiftung Evangelische Jugendhilfe in der Einsiedelsgasse in Bernburg die Ehre. Unter den zahlreichen Besuchern waren die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne (SPD), sowie der Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, Sven Schulze (CDU). Sie waren gekommen, um bei der Verleihung des Friedensengelpreises in den Kategorien „Prominenz“, „Unbekannter Friedensengel“ und „Beispielhafte Initiativen“ dabei zu sein.