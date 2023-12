Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk haben neun junge Frauen und Männer aus der Region am Montag bekommen: ihre Ausbildungsverträge beim Bernburger Steinsalzproduzenten K+S. Werkleiterin Dorothee Telaar begrüßte die künftigen Azubis mit dem traditionellen Bergmannsgruß „Glück auf“. Gemeinsam mit ihren Eltern waren die jungen Leute in das Unternehmen eingeladen worden, um ihre Verträge entgegenzunehmen und ihre Ausbilder kennenzulernen. „Wir haben das auch im vergangenen Jahr schon so gehandhabt, damit auch Sie als Familienangehörige sehen, wo Ihre Kinder uns in den kommenden Jahren helfen, die Herausforderungen zu meistern und wo sie lernen“, sagte die Werkleiterin.