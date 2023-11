Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerbitz/MZ. - „Mein Opa hatte die Hühner ursprünglich gehalten, um täglich frische Eier zu haben. Doch irgendwann wollte er die Tiere schlachten. Das konnte ich nicht zulassen und habe die Zwerg-Wyandotten bei mir aufgenommen“, erinnert sich Coline Däumichen lachend an ihre Anfänge als Züchterin. Zehn Jahre ist das her. Zuerst habe sie die Tiere in einem Gehege auf dem elterlichen Grundstück nur gehalten, berichtet die 20-jährige Wispitzerin. Doch ein Nachbar habe sie dann animiert, mit einer richtigen Zucht zu beginnen und in den Rassegeflügelzuchtverein Gerbitz einzutreten. Inzwischen präsentiert sie ihre Hühner auch auf Ausstellungen, hat schon einen Ehrenpreis und kleinere Geldpreise gewonnen. Ungefähr 25 Tiere umfasst ihre Zucht mittlerweile, berichtet die gelernte Dachdeckerin, die momentan die Meisterschule besucht. Das Hobby macht ihr riesigen Spaß, erzählt sie.