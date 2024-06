Weshalb die „Über-Flieger“ auch Politiker in Sachsen-Anhalt beeindruckt haben

Besonderes Schulprojekt in Bernburg

Leon Daginow (von links), Collin Behncke und Anthony Strohmeyer präsentieren ihre Flugzeuge, die sie selbst konstruiert und am 3D-Drucker ausgedruckt haben.

Bernburg/MZ. - „An dem Tag als der Ministerpräsident kam, war ich so aufgeregt, dass ich krank wurde. An diesem Termin konnte ich gar nicht teilnehmen“, erinnert sich Collin Behncke. Ein paar Wochen später wäre dem 17-Jährigen das nicht mehr passiert. Collin hat das Projekt „Über-Flieger“ als Lehrgangsbester absolviert, hat jede Menge Selbstbewusstsein getankt und würde Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) heute gern erklären, was er geleistet hat.